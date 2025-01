Ballarò, arrestato pusher nigeriano: si era rifugiato in chiesa

L'inseguimento della polizia tra i vicoli del popolare rione

PALERMO – Arrestato dai poliziotti della squadra mobile di Palermo un pusher nigeriano di 40 anni nel quartiere di Ballarò. L’uomo che era stato notato dai Falchi della polizia si era dato alla fuga tra le stradine del popolare quartiere palermitano.

L’inseguimento tra i vicoli dell’Albergheria si è concluso all’interno di una chiesa dove A.O. aveva cercato di nascondersi. Gli agenti, senza perderlo di vista e adottando le precauzioni necessarie per garantire l’incolumità dei fedeli presenti, riuscivano con non poche difficoltà a precludergli ogni via di fuga e con discrezione lo hanno accompagnato all’esterno.

Durante la perquisizione sono stati trovati 39 dosi di eroina e 763 euro in contanti. La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro.