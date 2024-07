Ballarò, i commercianti si radunano in assemblea: incontro il 17

Chiedono sia rivisto il regolamento per il mercato coperto

PALERMO – “Da più di un anno il Mercato Storico di Ballarò chiede di incontrare l’amministrazione comunale per discutere del mercato coperto di Piazza Carmine, ma la richiesta è sempre caduta nel vuoto”, è quanto si legge sui social di Sos Ballarò.

“L’amministrazione non ha mai risposto – si legge ancora sui social -, ma, qualche settimana fa ha presentato la propria proposta per l’assegnazione del mercato coperto, una proposta che rischia seriamente di stravolgere il mercato storico e il processo lungo 7 anni che i e le mercatare hanno fatto per progettare il loro mercato”.

“Per questo, il mercato stesso ha fissato un’assemblea pubblica per mercoledì 17 alle ore 17 proprio a Piazza Carmine per discutere della proposta del comune e di tutto il percorso fatto fino ad oggi, alla quale SOS Ballarò parteciperà assieme all’Associazione Mercato Storico Ballarò, alle altre realtà del quartiere e la città tutta. Si Vucia, Si Abbannia, Ballarò è magia!”.