Inutile la corsa in ospedale

Una festa di famiglia si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto un intero paese. Una bambina di tre mesi è morta dopo essere stata colpita da un improvviso malore mentre si trovava con i genitori e i parenti a una celebrazione per una cresima a Ollolai, nel Nuorese.

I soccorsi sono stati immediati e per tentare di salvarle la vita è stato mobilitato anche l’elisoccorso, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. La piccola è deceduta poche ore dopo in ospedale, lasciando sotto shock familiari, amici e l’intera comunità.

Bambina morta durante la festa di cresima

La tragedia si è consumata nella serata di domenica 14 giugno durante un momento che avrebbe dovuto essere di gioia e condivisione. Secondo le prime informazioni, la neonata si sarebbe sentita male mentre si trovava insieme ai familiari ai festeggiamenti per una cresima.

La madre, accortasi immediatamente della gravità della situazione, ha lanciato l’allarme chiedendo l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno avviato le manovre di emergenza nel tentativo di stabilizzare la bambina.

I medici hanno tentato di tutto per strapparla alla morte

Considerata la criticità del quadro clinico, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. La piccola è stata trasferita d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove i medici hanno tentato fino all’ultimo di salvarle la vita.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario e le prolungate manovre di rianimazione eseguite al pronto soccorso, la bambina è morta poco dopo il suo arrivo nella struttura ospedaliera.

Attivato il supporto psicologico per la famiglia

L’improvvisa scomparsa della neonata ha avuto un impatto devastante sui familiari e su tutte le persone presenti al momento del malore.

Per questo motivo l’azienda sanitaria ha predisposto un servizio di supporto psicologico destinato ai parenti della piccola e a quanti sono stati coinvolti direttamente nella drammatica vicenda.

Restano ancora da accertare le cause che hanno provocato il malore fatale. L’autorità giudiziaria ha disposto ulteriori verifiche e la salma della bambina è stata trasferita a Cagliari, dove nelle prossime ore verrà eseguito l’esame autoptico. La notizia si è diffusa rapidamente a Ollolai, suscitando profonda commozione tra i residenti.

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