Catania, sta meglio il bambino investito da un’auto nell’Ennese

Sarebbe fuori pericolo, ma resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Marco di Catania, dove è stato portato dall’Umberto I

CATANIA. La prognosi resta riservata, ma sono migliorate all’ospedale San Marco di Catania le condizioni del bambino di 9 anni investito da un’auto nel centro di Villarosa, nel centralissimo corso Garibaldi del paese. Il bambino è stato travolto dalla Fiat Bravo guidata da un giovane di Villarosa, che si è fermato a prestare soccorso. Erano le 19 di sabato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’intero materiale relativo all’incidente è stato inoltrato alla Procura di Enna, che potrebbe aprire d’ufficio un fascicolo d’. L’automobilista è stato sottoposto a tutti i controlli per stabilire se fosse sotto effetto di alcool o droghe.

Intanto trapela qualche particolare in più sulle fasi dei soccorsi, perché si era sparsa notizia di un trasferimento immediato in elisoccorso da Villarosa a Catania del ragazzino, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi. In realtà il bambino è stato soccorso dall’ambulanza di Villarosa, poi dall’ambulanza Eco 2 di Enna, che lo ha trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, dove l’emergenza è stata gestita dagli specialisti del nosocomio ennese, da dove poi si è deciso, di sera, il trasferimento all’ospedale San Marco di Catnaia.