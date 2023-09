Banca di Sconto Rete Quinto: aperta la nuova agenzia a Palermo

1' DI LETTURA

È operativa a Palermo l’agenzia a marchio “Banca di Sconto Rete Quinto” diretta da Pietro Vegna, Agente in Attività Finanziaria di Banca di Sconto, istituto specializzato nel credito personale e in particolare nei prestiti con cessione del quinto.

La sede, aperta dal lunedì al venerdì, si trova in via Oreto 254/A, vicino alla caserma dei carabinieri ed a 500 mt dalla stazione centrale.

La proposta di prodotti include un ampio ventaglio di soluzioni per rispondere alle esigenze finanziarie delle persone e delle famiglie: prestiti con cessione del quinto dedicati a lavoratori dipendenti e pensionati, finanziamenti personali, prestito consolidamento, anticipo del trattamento di fine servizio (TFS), per consentire ai dipendenti pubblici neopensionati di ricevere in tempi brevi e in un’unica soluzione la liquidazione maturata, assicurazioni.

L’agenzia è stata inaugurata ufficialmente il 12 settembre e in tale occasione il titolare Pietro Vegna, professionista con una consolidata esperienza, ha dichiarato: “Lavoro in questo ambito da circa 16 anni. Nel corso del tempo ho acquisito una conoscenza approfondita delle varie tipologie di prodotti di finanziamento, soprattutto dei prestiti con cessione del quinto. Insieme ai miei collaboratori, ci siamo sempre impegnati con professionalità e grande senso di responsabilità per dare ai clienti un servizio efficiente e una consulenza specialistica, su misura in base alle diverse situazioni.

Con l’ingresso nella rete agenti Banca di Sconto Rete Quinto confido di riuscire a raggiungere nuovi traguardi, potendo contare sulla possibilità di proporre prodotti diversificati che combinano qualità e convenienza. Grazie al modello distributivo di Banca di Sconto, possiamo dare alle famiglie risposte e soluzioni personalizzate in tempi rapidi”.

Banca di Sconto Rete Quinto è la rete agenti di Banca di Sconto, che fa parte del Gruppo Bancario IBL Banca. La rete riunisce sotto un unico marchio agenti selezionati per elevate competenze e capacità consulenziale.