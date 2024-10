Concorso Banca d’Italia: al via il bando per assumere 61 laureati

Tutte le info per partecipare

ROMA – La Banca d’Italia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 61 laureati con orientamento economico. Le posizioni aperte riguardano sia il ruolo di esperti che quello di assistenti, offrendo opportunità di carriera di diverse aree di competenza economico-finanziaria. La domanda deve essere presentata online sul sito della Banca d’Italia.

Posti, profili disponibili e dettagli

Nello specifico, il concorso prevede l’assunzione di:

20 esperti in economia aziendale; 15 esperti in discipline economico-finaziarie; 6 in discipline economico-politiche per l’analisi economica territoriale presso filiali; 20 assistenti con formazione economica.

Requisiti

I requisiti di partecipazione per il concorso della Banca d’Italia variano a seconda della posizione per cui ci si candida.

Per i ruoli di Esperto è richiesta una laurea magistrale o specialistica con un punteggio minimo di 105\110 in una delle seguenti classi: Scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), Scienze dell’economia (LM-56 o 84/S), Finanza (LM-52 o 19/S), Relazioni internazionali (LM-52 o 70/S), o altre equivalenti.

Per il ruolo di Assistente, i candidati devono avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado, oltre a una laurea triennale nelle seguenti classi: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze economiche (L-33), o altre equivalenti.

Per tutti i candidati, è possibile partecipare con titoli di studio conseguiti all’estero, a patto che siano riconosciuti come a quelli italiani. È inoltre necessario essere cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Svolgimento della preselezione

Preselezione per Esperti: se le domande superano 3.500 unità, la Banca d’Italia organizzerà un test preselettivo, che sarà corretto in forma anonima e non influirà sulla valutazione finale. Il test è suddiviso in due sezioni nella quale verranno verificate le discipline indicate per ciascun concorso e la conoscenza della lingua inglese.

Preselezione per Assistenti: se le domande superano le 1.500 unità, la selezione avverrà per titoli, considerando il punteggio del diploma e della laurea triennale.

Le prove per il concorso

Le prove di concorso sono supervisionate da una Commissione nominata e si svolgono a Roma. Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale.

La prova scritta per i concorsi di Esperti consiste nello svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità. La durata della prova è di massimo 5 ore. Ogni quesito può valere fino a 15 punti, per superare la prova i candidati devono ottenere almeno 9 punti per ciascun quesito. Tuttavia, è possibile essere ammessi alla prova orale anche con un punteggio minimo di 6 punti in uno dei quesiti, purché il punteggio complessivo sia almeno di 36 punti. L’elaborato in inglese, che viene corretto solo per chi supera la parte sui quesiti, può contribuire fino a un massimo di 3 punti.

La prova scritta per i concorsi di Assistenti consiste nello svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica, accompagnati da un breve elaborato in lingua inglese, anch’esso incentrato su temi di attualità. La durata della prova è di massimo 4 ore. Ogni quesito vale fino a 20 punti, per superare la prova è necessario conseguire almeno 12 punti per ciascun quesito.

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie previste dal programma e in una conversazione in lingua inglese.