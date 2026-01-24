Minneapolis, uomo ucciso da agenti federali, governatore e sindaco “Trump ritiri ICE”

MINNEAPOLIS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da agenti federali a Minneapolis sud questa mattina. L’uomo sarebbe un cittadino statunitense di 37 anni. Lo ha riferito il capo della polizia di Minneapolis, Brian O’Hara nel corso di una conferenza stampa. O’Hara ha poi invitato i manifestanti a mantenete la calma e protestare in maniera pacifica. La sparatoria sarebbe avvenuta durante la ricerca da parte degli uomini dell’ICE di un immigrato definito violento e pericoloso. Il 37enne sarabbe stato avvicinato dagli agenti federali che notata una 9 millimetri, a quanto pare legalmente detenuta, hanno cercato di bloccarlo per togliergli l’arma. Ne è nata una colluttazione e a questo punto gli agenti federali avrebbero aperto il fuoco, colpendolo con numerosi colpi. O’Hara ha chiesto poi agli agenti federali di comportarsi in maniera corretta, come fa ogni agente di polizia. Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, nel corso della stessa conferenza stampa ha chiesto al Presidente Donald Trump di ritirare gli agenti dell’ICE. “Quanto altri residenti e cittadini americani devono morire, quante vite devono essere perse. Quando finirà questa narrazione politica di parte. È il momento di mettere Minneapolie e l’America al primo posto, mettiamo fine a questa operazione. Le chiediamo di agire adesso e di rimuovere questi agenti Federali” ha detto il sindaco Frey.

“Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo l’ennesima orribile sparatoria avvenuta stamattina da parte di agenti federali. Il Minnesota ne ha abbastanza. E’ disgustoso. Il Presidente deve porre fine a questa operazione. Deve ritirare dal Minnesota migliaia di agenti violenti e inesperti. Subito”. Lo scrive su X il Governatore del Minnesota Tim Walz. “Ho detto alla Casa Bianca che lo Stato deve guidare le indagini” ha aggiunto il Governatore del Minnesota. “Lasciate che gli investigatori statali assicurino giustizia. Mentre elaboriamo la scena del crimine, mantenete la calma e date loro spazio. Lo Stato ha il personale necessario per garantire la sicurezza delle persone: gli agenti federali non devono ostacolare la nostra capacità di farlo” conclude Walz.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).