Banca Popolare di Ragusa, approvato il bilancio 2023: utile di 30 milioni

Il presidente Schininà: "Siamo in espansione, in un anno oltre 20mila azionisti"

RAGUSA – Il Cda di Banca Agricola Popolare di Ragusa ha approvato gli schemi di bilancio al 31 dicembre 2023 che confermano la solidità, l’efficienza e la redditività dell’Istituto. Si segnala in particolare il Cet1 Fully Loaded a 21,8%, in ulteriore crescita e fra i più alti del sistema e un utile netto a € 30,1 MLN (+32,5%).

Arturo Schininà, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha commentato: “Il percorso intrapreso dalla Banca nel consolidamento della redditività, dell’efficienza e della solidità patrimoniale prosegue con costanza. I continui investimenti e l’ormai stabile capacità di generare valore ci consentono di dare la massima soddisfazione alla nostra base sociale, in espansione anno su anno, con oltre 20.000 Azionisti e con crescenti adesioni al Programma Commerciale Soci Radici”.



Saverio Continella, Amministratore Delegato, ha commentato: “Il 2023 è stato un anno di traguardi raggiunti nei diversi ambiti di progettualità della Banca, dando sempre maggiore velocità ed efficienza al modello di servizio offerto agli oltre 250.000 clienti. La redditività espressa dalla Banca, anche al netto dell’incremento del margine di interesse, si attesta in aumento e supera i target previsti dal Piano di Impresa Back to Bank. Con una base sociale in crescita, un business model strutturalmente sostenibile, una consolidata qualità dell’attivo ed un’eccellente solidità patrimoniale, Banca Agricola Popolare di Ragusa adesso può guardare oltre per cogliere pienamente le sfide e le opportunità che il mercato e i territori potranno offrire”.