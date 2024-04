Hanno portato via migliaia di euro

Un colpo da professionisti del settore, organizzato nei minimi dettagli tra tempi e metodi ha permesso di svaligiare un intero bancomat di una filiale della banca Civibank a Buja, in provincia di Udine. I ladri, approfittando della chiusura per le festività pasquali, della banca e dei locali vicini hanno messo a segno il colpo.

I malviventi si sono introdotti attraverso i tetti di una pizzeria e poi, con un buco nei bagni, sono arrivati fino alla macchina che gestisce lo sportello automatico, forzandola e portando via il contante.

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta quando la banda è entrata in azione senza far scattare l’allarme. A scoprire il furto è stato il titolare della pizzeria adiacente alla banca quando lunedì ha aperto il negozio scoprendo danni consistenti ai locali. In particolare l’uomo ha scoperto un enorme buco nel muro dei bagni e ha capito cosa era successo. A questo punto la telefonata alle forze dell’ordine che non hanno potuto fare altro che accertare il furto al bancomat.

I componenti della banda, secondo quanto ricostruito fin qui, si sarebbero calati dal tetto della pizzeria Quick, che si trova accanto alla sede dell’istituto di credito, rimuovendo alcuni pannelli di copertura. Una volta dentro, hanno agito indisturbati buttando giù parte di una parete, realizzando un buco nei bagni del locale, che hanno un muro in comune proprio con la banca. A questo punto hanno forzato la macchina e si sono impossessati del contante e sono scappati dalla porta del retro della pizzeria.

Il bottino sarebbe di diverse decine di migliaia di euro. Ingenti anche i danni, sia alla pizzeria che alla banca. Sul colpo stanno indagando i carabinieri che hanno già acquisito le immagini dell’impianto di sorveglianza della zona.