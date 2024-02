Bandecchi si è dimesso: non è più il sindaco di Terni

Era anche stata lanciata una petizione per chiedere il suo addio

Stefano Bandecchi si è dimesso dalla carica di sindaco di Terni. L’ormai ex sindaco è stato travolto dalle polemiche, nei giorni scorsi, per le troppe le parolacce e le volgarità contro le donne pronunciate nell’aula del consiglio comunale della città umbra, ha annunciato le sue dimissioni via social.

Per chiedere le dimissioni era stata lanciata una petizione che in breve tempo aveva superato le 20mila sottoscrizioni.

L’annuncio tramite i social: “Ho comunicato pochi minuti fa alla giunta e a tutti i consiglieri di Alternativa Popolare di aver già dato le dimissioni dalla carica di sindaco. I motivi sono di carattere politico, continuo ad essere il segretario di Alternativa Popolare ma non farò da qui a venti giorni più il sindaco della città di Terni”.