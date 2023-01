Adrano, la polizia chiude un bar in centro: era abusivo

All'interno aveva anche un laboratorio in un altro locale: a scoprirlo il personale del Commissariato di Adrano e dell’Asp

Adrano. La polizia ha sanzionato e chiuso un locale adibito a bar, che non aveva alcuna autorizzazione. L’intervento è stato eseguito dal personale del Commissariato di Adrano e dell’Asp. I poliziotti, a seguito di un controllo amministrativo nel locale, che si trovava in una via del centro, hanno accertato che all’interno era presente un vero e proprio bar.

L’ispezione igienico-sanitaria e amministrativa, svolta assieme al personale dell’UOS Igiene Pubblica territoriale di Adrano, avrebbe consentito di accertare che il bar era anche privo di registrazione sanitaria e non era stata neanche presentata la “Scia”, senza la quale non può essere svolta alcuna attività di ristorazione.

Il bar, inoltre, si sarebbe avvalso di un laboratorio, dislocato in un’altra via del territorio adranita, dove a seguito di controllo sarebbero state accertate le pessime condizioni igienico-sanitarie dovute alla fatiscenza dei luoghi e degli attrezzi utilizzati, ivi presenti. L’accertamento svolto tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, poi, ha evidenziato che sia il bar che il laboratorio non sarebbero stati presenti in archivio né tanto meno tra le istanze in corso di istruttoria. Per tutto questo la polizia ha diffidato di continuare le attività in corso e contestato l’omessa comunicazione all’Autorità competente ai fini dell’inizio attività.