Barbagallo: “Importanti i segnali verso le imprese agricole danneggiate”

Le variazioni alla legge di Bilancio: gli interventi per la cerealicoltura

PALERMO – “Il governo Schifani dà un segnale importante alle nostre imprese agricole gravate dal fardello della siccità attraverso uno stanziamento che va a rimpinguare i fondi destinati alle aziende siciliane per la cerealicoltura, il foraggio e l’apicoltura: uno sforzo economico necessario per dare una boccata d’ossigeno al comparto agricolo”.

Lo dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo commentando la legge di variazioni di bilancio approvata ieri dalla giunta regionale.

“Abbiamo – ha aggiunto – l’impegno assunto con le associazioni di categoria con il completamento degli sgravi cartelle esattoriali per ruoli irrigui a beneficio delle aziende già duramente provate dalla siccità. A queste misure di aiuto immediato, si aggiungono imponenti stanziamenti economici per mitigare gli effetti di futuri eventi siccitosi”.

“Per fronteggiare la crisi e implementare un programma di interventi manutentivi sulla rete irrigua e di bonifica – aggiunge – abbiamo messo in campo somme per realizzare opere finalizzate ad aumentare la disponibilità di acque per agricoltura, la manutenzione di reti irrigue e fondo per la progettazione di opere per i consorzi di bonifica”.

“La Lega è al fianco delle aziende agricole e mette in campo strumenti concreti per superare la crisi portando avanti un imponente piano di investimenti per ammodernare le infrastrutture a servizio degli agricoltori. In questa direzione vanno le misure messe in campo con la legge di variazioni di bilancio approvata ieri dalla giunta regionale e fortemente promosse dal nostro assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo”. Lo dice il deputato regionale della Lega, Luca Sammartino.

“Finanziamenti importati che consentiranno ai nostri agricoltori di non pagare le bollette dello scorso anno per i servizi idrici e di ottenere contributi per le perdite registrate nei raccolti – aggiunge – Agli aiuti diretti si sommano le risorse finalizzate alle opere di manutenzione sulla rete irrigua e la creazione di un fondo per la progettazione di opere per i consorzi di bonifica”