Barca affonda al largo di Portopalo: pescatori salvati da motonave

I due sono stati portati a terra dalla Guardia costiera. Schifani ringrazia l'equipaggio

POZZALLO – Due pescatori che erano a bordo di una barca di sei metri che è affondata a quattro miglia da Portopalo sono stati soccorsi dalla motonave Calipso South che era di passaggio.

I due, che indossavano i giubbotti d’emergenza, sono stati poi condotti a Pozzallo da una motovedetta della capitaneria di porto. Le loro condizioni di salute sono buone.

Schifani: “Grazie all’equipaggio dell’imbarcazione “Calypso South”

“Desidero ringraziare ed elogiare l’equipaggio dell’imbarcazione “Calypso South” di Arpa Sicilia, che oggi pomeriggio, mentre era impegnata in attività di monitoraggio ambientale a circa 3 miglia a largo dell’Isola delle Correnti, ha avvistato e salvato con prontezza due naufraghi, in mare da circa 2 ore e in condizioni di ipotermia a cui sono state date immediatamente pronte cure. Si è trattato del naufragio di un peschereccio siciliano impegnato in una battuta di pesca con i marittimi che non hanno avuto il tempo di lanciare l’allarme e la richesta di soccorso”. Lo dice in una nota il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.