Barcellona Pozzo di Gotto, detenuto palermitano evade: rintracciato

In corso le ricerche

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Nel pomeriggio di oggi, un giovane detenuto originario di Palermo è riuscito a fuggire dal carcere di Barcellona, eludendo i rigidi controlli di sicurezza.

Non sono ancora chiari i dettagli su come il detenuto sia riuscito a superare le barriere di sicurezza del carcere. Le autorità stanno attualmente conducendo un’indagine approfondita per comprendere esattamente la dinamica dell’accaduto.

Appena scoperta la fuga, è scattato immediatamente l’allarme. Carabinieri e agenti della polizia penitenziaria si sono mobilitati per rintracciare il fuggitivo. Le ricerche, iniziate nelle aree circostanti il carcere, si sono poi estese ad altre zone della città e alle campagne limitrofe, nel tentativo di bloccare ogni possibile via di fuga.

Rintracciato l’evaso

Alle 18:55, è stato rintracciato l’evaso di 26 anni nel parcheggio di un complesso abitativo situato in via Ugo Sant’Onofrio. Poco prima, il giovane aveva abbandonato la tuta indossata durante la fuga dal carcere, restando con un paio di pantaloncini e una maglietta nera.