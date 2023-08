Bardonecchia, esonda il torrente: oltre cento gli sfollati

Le strade del centro sono state invase dal fango e dai detriti

Il torrente che attraversa la città di Bardonecchia, sulle montagne del Torinese, nella serata di ieri, intorno alle 21, è esondato. Acqua e fango hanno invaso le strade del centro cittadino, costringendo i vigili del fuoco ad utilizzare le ruspe. Intanto risulterebbero cinque persone disperse e oltre 100 sfollati.

Sul posto, da ieri, anche la protezione civile e i carabinieri. Un’auto è rimasta bloccata con persone a bordo a Beaulard ma i passeggeri stanno bene. Altre aut sono finite nel torrente. I vigili del fuoco hanno sgomberato anche l’area vicina alla stazione per una fuga di gas. Nella cittadina piemontese era in corso la festa di s. Ippolito, l’esondazione improvvisa del torrente ha seminato il panico tra i turisti e i villeggianti.

Sarebbe stata una frana staccatasi in quota durante un fortissimo temporale a causare l’improvvisa piena del torrente che attraversa Bardonecchia. La massa di fango, rocce e detriti ha fatto crescere di colpo la portata del corso d’acqua mentre in città non pioveva neppure.

Il Comune di Bardonecchia ha aperto il Centro operativo comunale e ha deciso l’utilizzo del Palazzetto dello sport per ospitare persone che eventualmente debbano abbandonare le loro case al piano terra lungo il corso del torrente.