Bari-Palermo, i convocati di Corini: ancora out Aurelio

Il match del "San Nicola" apre la Serie B 2023/2024

Il Palermo è pronto a partire direzione Bari in vista dell’esordio nel campionato di Serie B di venerdì 18 agosto. Bari-Palermo apre l’edizione 2023/2024 della serie cadetta e lo fa con un match tra due squadre che puntano alla promozione nel massimo campionato italiano.

Il tecnico dei rosanero Eugenio Corini ha diramato la lista dei convocati per la prima di Serie B. Ancora assente Giuseppe Aurelio per infortunio, poi squadra al completo per l’allenatore di Bagnolo Mella. Ecco la lista dei convocati:

1 Desplanches

2 Graves

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

12 Nespola

15 Marconi

18 Nedelcearu

20 Vasic

21 Damiani

22 Pigliacelli

23 Saric

25 Buttaro

27 Soleri

30 Valente

32 Ceccaroni

37 Mateju