Bari-Palermo 0-1, la sblocca Valente: la diretta testuale

Tutte le azioni principali della sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie B

3' DI LETTURA

PALERMO – Al “San Nicola” per confermarsi dopo la convincente vittoria della prima giornata contro il Perugia. Per il Palermo è tempo di tornare nuovamente in campo in una sfida tra neopromosse contro il Bari, con la compagine rosanero che, in attesa di integrare i nuovi arrivati, vuole sfruttare l’entusiasmo del successo alla prima giornata contro i “galletti” di Mignani, tornati con un pareggio dalla temibile sfida contro il Parma.

Solo un cambio, forzato, per Corini nell’undici titolare rispetto alla gara contro il Perugia, con Crivello che va a sostituire l’infortunato Sala sulla corsia di sinistra. Per il resto squadra che vince non si cambia: davanti a Pigliacelli giocano Nedelcearu e Marconi con Buttaro a destra e appunto Crivello nella corsia mancina, Broh e Damiani in mediana e il trio Elia-Floriano-Valente alle spalle dell’unica punta Brunori.

PRIMO TEMPO

Le squadre fanno il loro ingresso sul campo di gioco, padroni di casa in completo interamente bianco mentre il Palermo gioca con i classici maglietta rosa e pantaloncino nero. Il calcio d’inizio è affidato proprio ai rosa, che in questo primo tempo attaccano da sinistra verso destra.

Le squadre partono subito forte e il Bari, al quinto minuto, ha subito due occasioni per portarsi in vantaggio prima con Folorunsho e poi con Cheddira, entrambe disinnescate dalla difesa rosanero. Due minuti dopo grande chance anche per il Palermo con Buttaro che mette il pallone in mezzo all’area di rigore del Bari, dopo una serie di rimpalli la sfera arriva ad Elia solo davanti a Caprile ma l’estremo difensore biancorosso si supera in uscita sulla conclusione del giocatore rosanero.

La gara, nei primi minuti, è molto vivace con il Palermo che prende gradualmente campo con un pressing molto alto sui portatori di palla del Bari. Al minuto quindici azione clamorosa sempre per i rosa con Broh che recupera palla e si invola sfruttando il buco sulla destra, pallone in mezzo per Floriano che da solo, nell’area piccola, “liscia” il pallone a tu per tu con Caprile fallendo la potenziale palla del vantaggio.

Al minuto diciotto fallo di Buttaro sulla trequarti, giallo per lui, e punizione per il Bari ma la conclusione rasoterra di Cheddira finisce sul fondo. Due minuti dopo si fa vedere anche la compagine di casa con Ricci che, dopo un’azione corale insistita, conclude verso la porta trovando l’intervento basso di Pigliacelli. Al minuto ventidue ancora Bari pericoloso con il pallone di Botta dalla destra che sfila per tutta l’area rosanero, la sfera arriva a Folorunsho ma Buttaro rimane in posizione e si oppone al tiro del centrocampista biancorosso a botta sicura.

Dopo il cooling break previsto per le elevate temperature il Palermo ritorna in campo con lo stesso atteggiamento della prima parte di gara, molto aggressivo con pressing alto e verticalizzazione immediata per innescare i trequartisti e Brunori. Al 35′ è del Bari il lampo per provare a sbloccare il match con Cheddira che vince l’uno contro uno con Nedelcearu e conclude verso la porta, Pigliacelli è in posizione e respinge la conclusione dell’attaccante avversario.

Al minuto trentasette il Palermo passa in vantaggio: i rosa recuperano palla in pressing con Floriano, servizio sulla sinistra per Valente che dal limite conclude a giro e batte Pucino. Inizialmente l’arbitro aveva annullato il gol per fuorigioco, dopo il controllo del VAR tuttavia arriva la convalida della rete che sblocca le marcature.

Articolo in aggiornamento

Il tabellino del match:

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova, Di Cesare (C), Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Crivello; Damiani, Broh; Elia, Floriano (C), Valente; Brunori. All. Corini

ARBITRO: Camplone (Pescara).

ASSISTENTI: Vivenzi (Brescia) – Ranghetti (Chiari).

QUARTO UFFICIALE: Galipò (Firenze).

VAR: Chiffi (Padova).

AVAR: Rocca (Catanzaro).

RETI: 37′ Valente

AMMONITI: Buttaro, Maita