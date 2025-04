Bari-Palermo, Dionisi riadatta i suoi al San Nicola: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Partita decisiva tra Bari e Palermo per proseguire nella corsa playoff con l’obiettivo di ottenere un miglior piazzamento in classifica in vista proprio degli spareggi promozione alla fine della regular season. Allo stadio San Nicola, a partire dalle 20.30, si affrontano le squadre di Moreno Longo e Alessio Dionisi, entrambe alla ricerca di continuità in vista del rush finale di Serie B. Due grandi piazze del Sud che scendono in campo nell’anticipo della 33ª giornata del campionato cadetto.

I padroni di casa sono reduci dal rocambolesco 3-3 del turno precedente arrivato nel match contro il Catanzaro. Nelle ultime cinque gare il Bari ha ottenuto quattro pareggi e una sconfitta, ma in casa non perde dal 21 dicembre 2024 (0-1 col Sudtirol), nonché unico ko in stagione tra le mure amiche per i biancorossi. I Galletti si trovano attualmente al nono posto in classifica a quota 41 punti, gli stessi del Modena.

Il Palermo, invece, arriva al match di questa sera dal convincente successo contro il Sassuolo con il risultato finale di 5-3. Riavvolgendo il nastro agli ultimi cinque incontri in campionato, il bottino dei rosanero è di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I siciliani hanno ripreso spazio nella griglia playoff della classifica, raggiungendo il settimo posto con 45 punti. La gara d’andata, giocata nel giorno di Santo Stefano scorso al “Barbera”, terminò 1-0 per i padroni di casa.

Bari-Palermo: le probabili formazioni

Mister Longo potrebbe schierare i suoi ancora con il 3-5-2. L’allenatore del Bari dovrebbe puntare sulla coppia d’attacco formata da Lasagna e uno tra Pereiro e l’ex rosa Falletti, più libero di agire. In mezzo al campo, in cabina di regia, ci sarà Benali, affiancato da Maita e Maggiore.

Emergenza in difesa per mister Dionisi che conferma il 3-4-2-1, ma un po’ riadattato. Con l’assenza di Ceccaroni, infatti, viene arretrato Blin. Quindi al fianco di Gomes in mediana ci sarà Ranocchia. Dovrebbe tornare titolare anche Verre che, insieme a Brunori, sarà alle spalle di Pohjanpalo.

BARI (3-5-2): Radunovic; Mantovani, Simic, Obaretin; Favasuli, Maita, Benali, Maggiore, Dorval; Falletti, Lasagna.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Blin, Magnani; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Lund; Verre, Brunori; Pohjanpalo.