Bari-Palermo, Inzaghi pensa a Le Douaron titolare: probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo torna in campo nell’anticipo che apre il weekend di Serie B e lo fa nella difficile trasferta (la seconda di fila per i siciliani) dello stadio “San Nicola” di Bari. Questa sera, a partire dalle 20:30, i rosanero affronteranno il club pugliese nella partita valida per la 22ª giornata del campionato cadetto. Una sfida in cui la squadra di mister Inzaghi vorrà sfruttare il palcoscenico di un big match per tornare a vincere e dare un segnale forte alle dirette concorrenti per la promozione.

I rosanero arrivano all’appuntamento con la consapevolezza dei propri mezzi, forti anche del precedente stagionale che al “Barbera”, il 19 settembre 2025, ha visto vincere il Palermo per 2-0. Nelle ultime uscite la squadra del capoluogo siciliano ha mostrato solidità, cercando di mantenere il passo delle squadre sopra in classifica grazie anche a una striscia di risultati utili di fila (9) che ha tenuto alto il morale. La compagine guidata di Pippo Inzaghi arriva al match stazionando stabilmente al quarto posto, per ora con 38 punti, e punta a sbancare il “San Nicola” per accorciare ulteriormente sulle prime della classe.

Il Bari, invece, occupa attualmente il diciassettesimo posto in classifica (zona playout) con 20 lunghezze e vuole tornare a sfruttare il fattore campo (prevista una grande cornice di pubblico) per dare una svolta alla propria stagione. Pochissimi giorni fa è tornato alla guida dei pugliesi Moreno Longo, che ha esordito con una vittoria nel precedente match contro il Cesena (1-2). I Galletti adesso sono alla ricerca di quella continuità finora mancata per uscire dalla zona a rischio della graduatoria e provare a puntare a qualcosa di più (prima di Cesena, il Bari non vinceva dal 2 novembre scorso, sempre contro i bianconeri).

Bari-Palermo: le probabili formazioni

Il Bari di mister Longo dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1, esattamente come i siciliani. In porta spazio a Cerofolini, con la linea difensiva schierata con Cistana, Pucino e l’ex rosa Nikolaou. In mezzo al campo le chiavi della regia saranno affidate a Braunoder e Verreth, con ai lati Mane e Dorval. In avanti, il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Moncini, supportato dalla fantasia di De Pieri e Rao.

Mister Inzaghi schiera i rosanero con il solito 3-4-2-1. Tra i pali agirà Joronen e il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Peda, Bani e Ceccaroni. Sulle corsie esterne confermati gli infaticabili Pierozzi a destra e Augello a sinistra. Il centrocampo sarà affidato alla qualità e quantità della coppia Segre-Ranocchia, mentre sulla trequarti agiranno Palumbo e Le Douaron alle spalle del bomber Pohjanpalo.

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Pucino, Nikolaou; Mane, Verreth, Braunöder, Dorval; De Pieri, Rao; Moncini.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Vasic; Pohjanpalo.