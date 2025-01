La denuncia di un legale del foro etneo

CATANIA – “Ho presentato un’istanza di rinvio, l’ennesima. Ma indipendentemente dall’udienza in sé, è sbagliato il concetto, perché è una situazione che non dovrebbe esistere”. L’avvocato Francesco Sanfilippo è costretto a muoversi su una sedia a rotelle da qualche anno, per via di un incidente.

Denuncia un problema, serissimo, di accesso ad alcuni uffici giudiziari per i disabili. Per l’ultima udienza, dinanzi al giudice di pace, che ha sede in via D’Annunzio, è stato costretto a chiedere un rinvio.

Una situazione critica

Un calvario che andrebbe avanti da anni. E riguarderebbe pure il Palazzo di Giustizia di Catania. Dove il tema è stato affrontato, ma permangono diverse criticità. Le aule con le rampe. L’avvocato Sanfilippo si batte per i diritti dei disabili che hanno accesso in Tribunale.

Un problema che non riguarda solo gli avvocati ma tutti, compresi imputati, parti civili e testimoni. Portatori di handicap che per qualunque ragione vogliano assistere a un’udienza.

“Ci sono pure alcune aule con delle rampe – spiega -. Alcune, secondo chi ha fatto i lavori, semplicemente non sarebbero adeguabili”. Adesso ad ogni modo al Tribunale si accede da un varco di servizio, sprovvisto di presidi di sicurezza; per cui bisogna chiedere di volta in volta.

La missiva a Roma

“E’ una situazione ben nota anche a Roma, al Ministero, perché io ho scritto al presidente della Corte d’appello e al ministro”, prosegue.

“Per quanto riguarda l’udienza di domani (oggi, ndr), immagino che sarà rinviata. Poi l’udienza potrebbe essere celebrata in via Crispi. Non sono intenzionato a fermarmi perché è imbarazzante che nel 2025 un avvocato non possa fare udienza: non è una cosa normale”.