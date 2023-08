Panormus Academy, prima squadra affidata a Peppe Mantia

"Mi aspetto grande entusiasmo così come ce l’ho io, con questo gruppo possiamo davvero lavorare molto bene"

PALERMO – Un progetto di formazione ambizioso, come quello allestito da Panormus Basket e Pallacanestro Bagheria ‘92, richiede un ‘condottiero’ navigato che sappia molto bene come solcare le maree della Divisione 1 (ex Serie D) con un gruppo giovane e con tanto margine di crescita: sarà Peppe Mantia l’allenatore biancorosso per la prossima stagione.

Una vita spesa a bordo campo, già da giovanissimo a Termini Imerese, passando dalla crescita nel settore giovanile e specializzandosi nel plasmare squadre giovani verso una crescita tecnica, e soprattutto umana, esponenziale. Dai primi stage Fip per Giovani allenatori, sino al Corso Allenatori nel 1990/91. Quindi, le esperienze in Serie D da assistente e poi quella da capo allenatore, sempre a Termini, con un gruppo che seppe scalare con lui, in appena cinque anni, le categorie dalla Promozione alla C1.

Successivamente, coach Peppe Mantia è stato inserito in contesti di progetti ambiziosi come la Serie A Femminile con la Vini Corvo Termini Imerese, diventandone dapprima Responsabile del Settore Giovanile e poi anche General Manager; successivamente si apre la lunga e fortunata parentesi a capo del settore sportivo agonistico della Polizia Municipale a Palermo, per poi ricevere l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale e, infine, di Segretario Generale Nazionale, contestualmente ricevendo l’incarico di general manager per numerosi eventi sportivi nazionali e internazionali, per i quali ha ricevuto importanti encomi da parte dell’Amministrazione Comunale di Palermo.

Nel 2016 il ritorno in panchina con Fiamma Termini in C femminile, passando l’annata in D maschile e alla guida dell’U20 del Basket Cefalù, prima della stagione passata a Bagheria in Promozione. Adesso il ritorno in D con la Panormus Academy.

LE DICHIARAZIONI

“Affronto questa nuova sfida con lo spirito di sempre – le sue prime parole da neo tecnico biancorosso -. Ho privilegiato sempre i progetti giovanili ambiziosi. Mi piace lavorare con i ragazzi perché puoi spingerli a superare i propri limiti, specie se trovi disponibilità da parte loro. Mi aspetto grande entusiasmo così come ce l’ho io. Con questo gruppo possiamo davvero lavorare molto bene, attingendo dal materiale tecnico e umano a disposizione”.

“La squadra, tecnicamente e tatticamente, sarà impostata per far rendere i ragazzi e farli crescere, senza cercare sin da subito il risultato – conclude -. Significa far vivere loro un percorso, portarli a prendere delle scelte personali in campo e dar loro anche l’opportunità di sbagliare. Faremo le dovute valutazioni alla fine dell’anno, ma il progetto Academy in prospettiva lo vedo davvero promettente”.

Panormus Academy, questa la denominazione ufficiale per la stagione 2023/24 in Divisione 1, sarà principalmente composta dalla stessa formazione Under 19, gruppo che già da anni vede la collaborazione tra la società palermitana e quella bagherese, con l’aggiunta di alcuni elementi d’esperienza che aiutino lo sviluppo dei più giovani. Inoltre, per la prima volta, Panormus Academy presenterà ai nastri di partenza una formazione giovanile in un campionato d’Eccellenza, quello Under 17.