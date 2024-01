Basket, Agrigento perde ancora: al Palamoncada passa Vigevano

La gara termina 62-80 per gli ospiti

Un’altra amara sconfitta per la Fortitudo Agrigento nella ventesima giornata del campionato di Serie A2 di basket maschile. La squadra di coach Marco Calvani non riesce ad allontanare la crisi di risultati e di prestazioni.

Al Palamoncada, di fronte i padroni di casa, c’è Vigevano, che si porta in vantaggio già nel primo quarto mantenendo il distacco anche nel tempo successivo. La Fortitudo prova a reagire, ma ad ogni tentativo di rimonta il club lombardo risponde presente. La gara termina 62-80 tra i fischi dei tifosi siciliani, che adesso chiedono una reazione alla squadra. Agrigento è ancora decima in classifica con 10 punti, ma la zona salvezza inizia ad allontanarsi.

Nella conferenza stampa post partita parla così il tecnico della Fortitudo Marco Calvani: “Una partita sotto quella che doveva essere, per energie e per tutto. Bisogna fare i complimenti a Vigevano, in tutte le occasioni in cui abbiamo provato a rientrare ci ha puntualmente punito. Siamo arrivato due o tre volte a otto con possesso di palla in mano e puntualmente ci hanno rimbalzato con dei canestri da tre punti. Sciurament dil contributo degli americani non è sufficiente, gli altri poi devono fare la loro parte. Sono mancati troppi punti di riferimento”.