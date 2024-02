Basket, Agrigento perde contro Trieste: terzo ko di fila nella fase a orologio

Quarta sconfitta consecutiva, la nona nelle ultime dieci partite

Terza giornata della fase a orologio del campionato di Serie A2 di basket maschile. Al PalaTrieste i padroni di casa del club biancorosso vincono in rimonta contro la Fortitudo Agrigento grazie al risultato finale di 73-57.

Parte fortissimo la squadra siciliana che alla fine del primo quarto si trova in vantaggio di 11 punti sugli avversari (15-26). All’inizio del secondo parziale i Giganti sono ancora proiettati in avanti, ma alla fine Trieste riequilibra il match (37-37) e si porta successivamente in vantaggio alla conclusione del terzo tempo. Nell’ultimo quarto i padroni di casa consolidano il risultato e Agrigento non riesce più ad uscire allo scoperto.

Arriva così la quarta sconfitta consecutiva per la squadra di coach Marco Calvani, la terza di fila da quando è cominciata la fase a orologio con le gare contro le squadre del girone rosso. Questo è anche il ko numero nove delle ultime dieci partite degli agrigentini, vittoriosi solo contro Cremona nella partita del 28 gennaio 2024. Terzultimo posto nella classifica del girone verde per la Fortitudo Agrigento, con solo 12 punti ottenuti.