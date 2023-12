Basket: rimpianto per Agrigento, Trapani non ferma la striscia di vittorie

Giornata numero dodici in Serie A2

Giornata numero dodici nel campionato di Serie A2 di basket maschile e vittoria numero sette (tutte di fila) per Trapani Shark. Perde di misura, invece, la Fortitudo Agrigento che sembrava essere in ripresa.

Inizia al meglio il girone di ritorno per il club di Valerio Antonini. L’entusiasmo in città è alle stelle e la vittoria contro Vigevano tra le mura amiche del “PalaShark” lo certifica. La gara termina 93-67, con un successo a tratti straripante per i siciliani. Settima vittoria consecutiva, undicesima (su dodici gare) in campionato e primo posto ben saldo a quota 22 punti. Trapani Shark ha un solo obiettivo quest’anno.

La Fortitudo Agrigento, invece, per poco sfiora l’impresa, perdendo di un punto a Rieti contro la Sebastiani 85-84. Rimonta importante nel quarto parziale e una prestazione maiuscola degli americani e di Sperduto sono solo due elementi di una partita dai mille risvolti. Alla fine passano i padroni di casa e i siciliani restano noni in classifica con 8 punti.