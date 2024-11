Belpasso, il sindaco Carlo Caputo nomina tre consiglieri delegati

I nomi

BELPASSO (CATANIA) – Il sindaco Carlo Caputo nomina tre consiglieri delegati per coadiuvarlo nell’amministrazione comunale.

“Come recita l’art 69 del vigente Statuto, il sindaco al fine di migliorare la qualità dell’attività amministrativa, quando particolari esigenze lo richiedano e fatte salve le competenze di altri organi, può delegare un consigliere – che sarà detto delegato – compiti di consultazione, di studio e di ricerche su determinate materie, nonché compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino l’assunzione di atti a rilevanza esterna, né l’adozione di atti di gestione spettanti agli organi burocratici. I consiglieri delegati non percepiscono alcuna indennità o emolumento”, dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

Per farsi coadiuvare nell’attività amministrativa, il sindaco di Belpasso ha nominato tre consiglieri

comunali come delegati, scegliendo loro per le esperienze consolidate all’interno di alcuni settori

particolari.

Si tratta di: Giuseppe Cariola (insegnante) nominato consigliere delegato alle Politiche Scolastiche;

Davide Guglielmino (assessore nella scorsa amministrazione proprio con delega alla Protezione Civile) nominato consigliere delegato alla Protezione Civile; Salvo Pappalardo (già delegato allo Sport durante il primo mandato del sindaco Caputo) ora nuovamente nominato consigliere comunale delegato allo Sport.



“Forse non si comprende bene, da fuori, quanto sia impegnativa e complessa l’attività amministrativa, si ha quindi bisogno di tutte le competenze possibili, di energia e di lavoro di squadra. Ovviamente, ognuno nel pieno rispetto dello Statuto comunale e dei ruoli degli altri organi preposti”, conclude il sindaco Caputo.