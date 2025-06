Belpasso, quasi 40mila euro di finanziamento come Comune Plastic Free

Sono sette i comuni premiati in tutta la Sicilia

CATANIA – La Regione Siciliana continua a porsi come esempio a livello nazionale nell’impegno per la sostenibilità ambientale. Questa dedizione si traduce in opportunità per i Comuni che si distinguono, come nel caso di Belpasso, nel Catanese, che si è aggiudicato un finanziamento di quasi 40 mila euro per le sue politiche “Plastic Free”. Lo si legge in un comunicato di Plastic Free Onlus.

Cresce il numero dei Comuni “Plastic Free” in Sicilia

Nel 2023, la Regione aveva premiato i due Comuni di Favara e Roccalumera con 50 mila euro ciascuno per finanziare ulteriori iniziative ecologiche. Un segnale importante che ha visto un’accelerazione nel 2024, con un aumento significativo dei Comuni siciliani riconosciuti come “Plastic Free“, passati da 2 a 7.

Tra i Comuni premiati, a cui verranno assegnati 35.714 euro ciascuno, figurano Modica in provincia di Ragusa, Santa Teresa di Riva in provincia di Messina, Avola in provincia di Siracusa, Belpasso in provincia di Catania, Cefalù in provincia di Palermo, Castelvetrano in provincia di Trapani e Favara in provincia di Agrigento.

Questo riconoscimento è attribuito ai Comuni che si sono distinti per l’attuazione di misure mirate a ridurre l’utilizzo di plastica monouso e a migliorare la sostenibilità ambientale. Le azioni premiate includono la lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti, la promozione di comportamenti responsabili e una gestione virtuosa dei rifiuti urbani.

Il ruolo di Plastic Free Onlus e i criteri di valutazione

L’associazione Plastic Free Onlus, attiva dal 2019, ha giocato un ruolo cruciale in questo processo. Grazie alla sua attività sono stati organizzati oltre 8.472 appuntamenti di clean-up e coinvolti più di 305.949 studenti in oltre 3.939 incontri scolastici. Queste iniziative hanno portato alla rimozione di 4.581.463 chili di plastica e rifiuti dall’ambiente, dimostrando l’impatto positivo della collaborazione tra associazioni e comunità.

Il riconoscimento “Comune Plastic Free” viene assegnato sulla base di criteri precisi, che includono il contrasto all’inciviltà ambientale, le attività virtuose sul territorio e la collaborazione con l’associazione Plastic Free Onlus. La cerimonia di premiazione per i Comuni riconosciuti nel 2025 si è tenuta a Milano, presso il Teatro Carcano, lo scorso 9 marzo.