Beni confiscati, una nuova sede per l’associazione Onmic Sicilia Aps

L'inaugurazione in via Re Federico del nuovo presidio sociale per aiutare gli svantaggiati

PALERMO – Inaugurati ieri l’inaugurazione dei locali di via Re Federico, confiscati alla mafia e assegnati all’associazione Onmic Sicilia Aps, che si occupa di assistenza a cittadini che vivono in condizioni di disagio. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, gli assessori alle Attività sociali e allo Sport, Mimma Calabrò e Alessandro Anello, e gli onorevoli Gaspare Vitrano e Totò Lentini. I locali sono stati benedetti da don Pino Vitrano, guida spirituale della Missione Speranza e Carità fondata da Biagio Conte. L’associazione Onmic Sicilia Aps, diretta dal presidente regionale Giuseppe Scalzo, collaborato dalla sociologa Anna Pontorno, e dall’educatrice Irene Ingrassia, si avvale della preziosa collaborazione di numerosi volontari che contribuiscono a creare un’ambiente dinamico, pronto e attento alle necessità di quanti vivono condizioni di disagio. L’associazione nasce nel 1961 ed è una delle più antiche del territorio nazionale. Apartitica e democratica, con finalità socio-assistenziali a tutela di tutte le categorie di invalidi civili e persone con disabilità. Nel tempo ha esteso il suo campo d’intervento in tutti quei settori in cui si richiede un’assistenza morale e materiale a favore di persone svantaggiate e di quanti vivono una situazione di disagio (non solo disabili ma anche minori, donne, anziani, immigrati, persone affette da dipendenze e patologie di vario tipo). Inoltre, Onmic interviene promuovendo attività ricreative, laboratori o incontri per favorire l’inclusione sociale e contrastare la solitudine. La serata è stata allietata dalla musica dell’organetto di Barbaria suonato magistralmente dal cantastorie Fofó Gagliardo. Leggi qui tutte le notizie di Palermo

