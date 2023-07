“Berlusconi ci manca ma Forza Italia sopravviverà”

Le parole del Governatore, Renato Schifani.

CATANIA – “Oggi è una giornata particolare. Berlusconi è nel nostro cuore e nel pensiero di tutti e nella nostra azione politica. Forza Italia è chiamata a camminare con le proprie gambe. Forza Italia sopravviverà. Sicuramente la mancanza del nostro leader è forte però adesso siamo chiamati ad assumerci una responsabilità sul territorio, sugli scenari istituzionali anche europei”.



Lo ha detto parlando con i giornalisti a Catania ad un mese dalla morte di Silvio Berlusconi il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. “Sabato – ha aggiunto Schifani – insedieremo il nuovo reggente, credo futuro presidente del partito, Antonio Tajani, che in questi anni si è speso molto per il partito su delega del presidente. E’ stato perfetto nella conduzione anche politica. Io ho sentito a volte il presidente Berlusconi confidarmi che in Tajani non aveva mai trovato un’affermazione che non fosse condivisa perché la nostra forza come classe dirigente di questo partito è quella di andare avanti con le idee di Fi, di Silvio Berlusconi”.