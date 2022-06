Berrettini positivo al Covid: “Costretto a lasciare il torneo di Wimbledon”

Il campione azzurro era tra i favoriti dello slam che si gioca a Londra

1' DI LETTURA

LONDRA – “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che devo ritirarmi da @wimbledon a causa del risultato positivo del test COVID-19”. Con un post sul suo profilo Instagram, Matteo Berrettini ha annunciato il suo forfait dal torneo di tennis di Wimbledon.

Oggi avrebbe dovuto affrontare Garin. “Ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni – ha scritto Berrettini – Nonostante i sintomi non siano gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei compagni concorrenti e di tutti gli altri coinvolti nel torneo”. “Non ho parole – conclude Berrettini – per descrivere l’estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest’anno, ma tornerò più forte. Grazie per il sostegno”.