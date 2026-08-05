Beyond the stars: un viaggio sinfonico tra cinema, spazio e immaginazione

Ci sono colonne sonore che accompagnano un film. E ce ne sono altre che diventano parte della nostra vita.

Le melodie di Interstellar, Star Trek ed E.T. appartengono a quella rara categoria di musiche capaci di emozionare anche lontano dallo schermo, trasformandosi in autentici capolavori sinfonici.

Sabato 8 agosto, nella suggestiva Steri Concert Hall, il 16° Festival Internazionale Palermo Classica propone Beyond the Stars, una serata spettacolare dedicata alle grandi pagine della musica per il cinema, affidata alla Palermo Classica Symphony Orchestra diretta dal giovane e brillante direttore coreano Sol Chin, con la partecipazione della pianista Sofia Vasheruk.

La prima parte della serata si aprirà con il celebre Concerto per pianoforte e orchestra di Richard Addinsell, pagina di grande fascino romantico, cui seguirà la prima esecuzione assoluta del Concerto per pianoforte e orchestra “Endurance” di Girolamo Salerno: una nuova composizione ispirata all’idea del viaggio umano, della perseveranza e della continua ricerca di nuovi orizzonti.

Nella seconda parte il pubblico sarà protagonista di una straordinaria immersione nell’universo delle grandi colonne sonore.

L’intensità visionaria di Hans Zimmer con la suite da Interstellar, l’energia travolgente delle musiche di Michael Giacchino tratte dalla nuova saga di Star Trek e il lirismo senza tempo di John Williams con il grandioso finale di E.T. – The Extra-Terrestrial trasformeranno il concerto in un viaggio musicale capace di parlare a spettatori di ogni età.

Non è necessario essere appassionati di cinema per lasciarsi conquistare da queste pagine: è sufficiente amare la grande orchestra, la forza dell’emozione e quella musica che riesce a raccontare l’infinito senza bisogno di parole.

Una serata pensata per chi desidera tornare a sognare, lasciandosi trasportare oltre i confini della terra, là dove la musica incontra l’immaginazione.

Sabato 8 agosto 2026 – ore 21.15 – Steri Concert Hall – Palermo

IL Programma:

Prima parte

R. Addinsell

Concerto for Piano and Orchestra

Concerto for Piano and Orchestra G. Salerno

Concerto per pianoforte e orchestra

Seconda parte

H. Zimmer

Interstellar Suite

Interstellar Suite M. Giacchino

The Star Trek Suite:

– Star Trek (2009)

Enterprising Young Men

Nero Sighted, To Boldly Go

– Star Trek Into Darkness (2013)

London Calling

Ode to Harrison, The San Francisco Chase

The Star Trek Suite: – Enterprising Young Men Nero Sighted, To Boldly Go London Calling Ode to Harrison, The San Francisco Chase J. Williams

– E.T. The Extra-Terrestrial

Adventures on Earth