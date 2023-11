Biancavilla, cade dalle scale e muore: indagine dei carabinieri

La vittima è un 45enne

1' DI LETTURA

BIANCAVILLA (CATANIA) – Ha perso la vita a causa di un banale incidente domestico che, però, non gli ha lasciato scampo: un uomo di 45 anni è morto in ospedale a Catania per via delle ferite riportate a seguito di una caduta dalle scale nella propria abitazione.

La notizia è stata riportata dai colleghi dell’emittente televisiva Video Star.

Il quarantacinquenne era giunto in ospedale in gravi condizioni e i medici hanno fatto tutto il possibile per tenerlo in vita. Sull’episodio starebbero indagando i Carabinieri della Stazione biancavillese per la ricostruzione della dinamica.