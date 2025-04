Biancavilla, forte grandinata e disagi alla circolazione stradale

“Il Viale dei Fiori non allagato come in passato”, spiega il Sindaco

BIANCAVILLA (CATANIA) – Un quarto d’ora di forte maltempo che ha mandato in tilt la circolazione stradale. Nel primo pomeriggio di oggi si è abbattuto a Biancavilla. Pioggia abbondante ed una forte grandinata hanno creato non pochi disagi.

Le strade e le piazze si sono allagate. Maggiori disagi si sono registrati nel tratto di via Vittorio Emanuele, nei pressi di piazza Roma, dove l’acqua è salita su marciapiedi rendendo difficile in transito veicolare per alcuni veicoli. A complicare il tutto la grandine che ha momentaneamente otturato le caditoie impedendo alla grande quantità di acqua di defluire rapidamente.

Disagi anche nel Viale dei Fiori dove il solito tratto si è allagato ma solo per pochi minuti perché l’acqua è poi defluita. I lavori di messa in sicurezza progettati dall’Amministrazione comunale, che non sono stati ancora del tutto completati, hanno dato il frutto sperato.

“Verso la soluzione”

E proprio in merito questo è intervenuto il Sindaco, Antonio Bonanno. “La bomba d’acqua che nelle scorse ore ha colpito la città di Biancavilla non ha allagato, come in passato, Viale dei Fiori”, scrive in una nota.

La prova “in diretta” ha dimostrato che il sistema di contenimento delle acque piovane – con grandi vasche di laminazione installate di recente – ha retto bene, pur non essendo ancora attive le pompe di sollevamento. Viale dei Fiori non è stata sommersa dall’acqua com’è avvenuto per lungo tempo. L’annosa questione degli allagamenti pare essere risolta: possiamo, quindi, dirci soddisfatti. Andrà ancora meglio, una volta che entreranno a regime anche le pompe di sollevamento e rilancio delle acque”.

Così il Sindaco Bonanno che poi ha parlato anche delle altre zone colpite dal maltempo. “Per le altre zone dove la pioggia intensa ha creato oggi alcuni disagi voglio sottolineare che nei prossimi giorni realizzeremo tanti altri interventi che prevedono la realizzazione di altre caditoie nei punti sensibili della città. Abbiamo previsto 15 azioni risolutorie nelle zone dove sono emerse delle criticità. Dopo Viale dei Fiori porremo fine agli altri disagi.