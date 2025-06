Biancavilla, i funerali di Carmelo Magistro: vittima del lavoro

Il 31 maggio scorso era stato coinvolto in un incidente col suo mezzo

BIANCAVILLA (CATANIA) – Dolore e commozione oggi a Biancavilla per i funerali di Carmelo Magistro, il camionista di 48 anni, rimasto vittima di un incidente sul lavoro lo scorso 31 maggio a Noto, in provincia di Siracusa.

Sono stati in tanti, questa mattina, a voler partecipare alle esequie che sono state celebrate nella chiesa del “Santissimo Salvatore” dal parroco don Salvatore Verzì. Presenti i familiari, amici e colleghi.

Lo ricordiamo, Magistro, era un autotrasportatore e si trovava all’interno di un’azienda agricola con il suo mezzo, il quale doveva essere caricato della merce che doveva trasportare. Durante queste fasi, un sollevatore, simile a un muletto, dal peso di circa 600 chilogrammi, si sarebbe ribaltato schiacciando il 48enne non lasciandogli scampo. Sarebbe morto sul colpo.

A indagare, sulla dinamica dell’incidente sono i Carabinieri. Infatti non è ancora del tutto chiaro come si sono svolti i fatti. Per questo motivo la Procura ha aperto un’inchiesta e sulla salma di Magistro è stata effettuata l’autopsia.

Stamani, come detto, l’estremo saluto con i colleghi camionisti che lo hanno voluto ricordare e salutare con i clacson dei numerosi camion posizionati nei pressi del Campo Santo. Carmelo Magistro era una persona stimata. Descritto come grande lavoratore. La sua morte ha lasciato nello sconforto la moglie e i suoi tre figli.