Biancavilla, spaccio di marijuana: arrestato il figlio di un mafioso

Operazione dei carabinieri

BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla cinturano l’edificio dove vive un 41enne, figlio di uno storico mafioso del paese. Poi entrano con il cane antidroga “King” e dentro la cucina di casa trovano, in una cassettiera, della marijuana.

Il cane King

A trovarla è stato proprio il cane. Per questo ora il padrone di casa è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio: nella cassettiera c’erano varie decine di erba in una busta sottovuoto, poi 135 euro in contanti, in banconote di vario taglio e varie monete.

Il “pizzino”

Nel comodino della camera da letto, invece, un pizzino con nomi e cifre. Un promemoria ritenuto un “resoconto dello spaccio” e il “tassello conclusivo” dell’attività. Per questo l’uomo è stato arrestato. Tutta la marijuana sequestrata verrà sottoposta ad analisi di laboratorio, in modo da capire il tasso di tetraidrocannabinolo contenuto.

L’arresto rientra nelle attività di contrasto allo smercio di droga, fonte principale di approvvigionamento della criminalità organizzata. In tale contesto si configura l’intervento dei militari.

