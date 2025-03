All'interno della vettura vi erano due giovani

BIANCAVILLA (CATANIA) – Violento incidente stradale autonomo, nella notte, in via Monsignor Giosuè Calaciura, a Biancavilla. Per cause da accertare il conducente di una Renault Twingo ha perso il controllo del mezzo finendo col cappottare.

All’interno dell’auto vi erano due giovani di Adrano. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma per fortuna: i malcapitati non avrebbero riportato ferite di rilievo. Ad intervenire anche i carabinieri.