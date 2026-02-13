Bicocca, nuova luce sulla strada provinciale: interventi per la sicurezza

Garanzie per il transito di automobilisti e merci

CATANIA – Conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione sulla Strada provinciale 70/I, arteria strategica dell’area industriale di Bicocca. L’intervento, curato dalla Città metropolitana di Catania, migliora la sicurezza lungo i circa 6,5 chilometri che collegano la stazione di Bicocca alla contrada Passo del Fico, dove sorgono il Centro Fieristico e il MAAS – Mercato Agro Alimentare Sicilia.

La nuova illuminazione garantisce condizioni di percorrenza più sicure nelle ore notturne, riducendo i rischi legati alla scarsa visibilità. L’opera è stata progettata con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale ed energetica, privilegiando soluzioni moderne ed efficienti per contenere i consumi nel rispetto della normativa vigente.

L’intervento, diretto dall’Ufficio tecnico dell’Ente, è stato finanziato con un contributo di 700 mila euro di Terna S.p.A., nell’ambito delle compensazioni legate alla realizzazione dell’elettrodotto a 380 kV Paternò–Pantano–Priolo e della stazione elettrica di Pantano.

“Con la conclusione di questo intervento – ha dichiarato il sindaco metropolitano Enrico Trantino – restituiamo al territorio un’infrastruttura più sicura, moderna e sostenibile. La pubblica illuminazione della S.p. 70/I rappresenta un investimento concreto sulla sicurezza dei cittadini e sullo sviluppo di un’area strategica per l’economia metropolitana”.