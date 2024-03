Big, discussioni e sorprese: la lista di Forza Italia alle Europee

I candidati, con qualche possibile variazione. Il nome di Antinoro.

PALERMO- Caterina Chinnici, Marco Falcone, Riccardo Gennuso, Bernardette Grasso, Margherita La Rocca Ruvolo ed Edy Tamajo. Ecco il verosimile sestetto siciliano della lista dei candidati alle Europee di Forza Italia. Ma potrebbe esserci una sorpresa. In queste ore si parla insistentemente dell’inserimento di Antonello Antinoro, nella squadra, per la ‘quota’ di “Noi moderati”. Nel caso, chi gli farebbe posto?

Chinnici, il passaggio e la candidatura

L’eurodeputata uscente Caterina Chinnici, figlia di Rocco, consigliere istruttore, inventore del pool antimafia di Palermo, ucciso da Cosa nostra per il suo impegno tenace, dovrebbe, dunque, essere della partita. Dice di lei Marcello Caruso, coordinatore regionale degli azzurri: “Sarebbe una presenza di grande lignaggio”. Piccolo e notissimo dettaglio: l’onorevole Chinnici è già a Bruxelles con le insegne del Pd per cui fu eletta. In seguito, prima di accasarsi con i forzisti, avrebbe partecipato alle elezioni regionali, arrivando terza, dopo il presidente Renato Schifani e Cateno De Luca. Politicamente è una figura che preferisce il profilo istituzionale, come dimostra la sua pagina Facebook. Non ama la polemica che, però, l’ha coinvolta spesso, anche per il transito da un emisfero politico all’altro.

Falcone e Tamajo, la ‘sfida’ degli assessori

Marco Falcone ed Edy Tamajo sono due big del partito, entrambi assessori del governo Schifani, in lizza per l’unico seggio che sembra disponibile. Dice Falcone, in una intervista che pubblichiamo a parte: “Al Parlamento europeo serve in ogni caso un impegno pieno e totalizzante nell’interesse della Sicilia, e non solo”. E chiarisce che, in caso di elezione, lascerebbe l’incarico in giunta. La posizione di Tamajo è la seguente: “Mi candido perché me lo ha chiesto il partito. Punto ad arrivare primo e a raccogliere più voti possibili per Forza Italia, in cui mi riconosco pienamente, essendo un moderato e un centrista. Il giorno successivo alla mia elezione, parlerò con Schifani e con Tajani per capire dove potrei essere maggiormente utile”.

La sorpresa Antinoro

C’è, infine, un sussurro che potrebbe essere qualcosa di più e riguarda l’inserimento in lista di Antonello Antinoro di ‘Noi Moderati’. Da Forza Italia fanno sapere che tutto dovrà essere ancora deciso e vagliato, che è presto per… L’interessato si affida alla cautela: “Mai dire mai. Per ora sono in ambulatorio e faccio il mio lavoro di medico. Ci sono state telefonate, ma sono cose da approfondire”. Né, in questa fase, ci si poteva aspettare un’altra risposta.