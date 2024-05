Bimba di 9 anni azzannata da un cane, nelle traversine di Leonforte

Ferita nella regione inguinale, 8 giorni di prognosi

LEONFORTE – Una bambina di 9 anni è finita in ospedale dopo esser stata brutalmente azzannata al basso ventre da un cane di grossa taglia, un incrocio tra un pittbull e un meticccio. Il cane aveva il guinzaglio e la catena. La bimba è riuscita a scappata.

Tuttavia i medici all’ospedale Ferro Branciforti Capra, dove è stata portata d’urgenza, le hanno dovuto praticare numerosi punti di sutura e hanno formulato una prognosi di 8 giorni. È accaduto nel centro di Leonforte, in una stradina dietro piazza Quattro Novembre.

Secondo quanto trapelato, la catena sarebbe stata particolarmente lunga. Abbastanza comunque da raggiungere il punto dove la bambina stava transitando assieme a un’amichetta, sua coetanea, anch’ella sotto shock. Sua mamma, che si è affacciata al balcone sentendo le urla, ha immediatamente soccorso la piccola e l’ha portata al Pronto soccorso.

La denuncia

È accaduto alle 17,30 di martedì. La famiglia si è rivolta a un legale, l’avvocato Carmelo Sebeto. Intanto i genitori della piccola sono già stati sentiti dalla Polizia municipale. Il cane invece sarebbe ancora lì. L’avvocato Sebeto annuncia che si presenterà in Commissariato con i genitori per presentare la denuncia.

Secondo quanto si apprende, l’animale sarebbe stato regolarmente vaccinato e in ottime condizioni di salute. Non è noto se in passato avesse già dato segni di aggressività. La diagnosi, per la piccola, è una “ferita lacero-contusa alla regione inguinale destra”.

