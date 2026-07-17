Volo salva-vita a bordo di un velivolo dell'Aeronautica Militare

CATANIA – Un un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario urgente di una bambina di tre mesi, in imminente pericolo di vita, trasferita da Catania, dove la piccola era ricoverata al “G. Rodolico-San Marco”, all’aeroporto di Roma Ciampino per poi essere trasferita in autoambulanza al Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma.

Bimba in pericolo di vita

Durante il volo la bambina è stata assistita da un’équipe sanitaria composta da un medico e un infermiere ed è stata accompagnata dai genitori.

L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.