Bimba salvata dopo il naufragio, numerose le richieste di affido

La piccola è stata trasferita a Palermo per essere curata

“La bambina è stata trasferita da Lampedusa, adesso sta un po’ meglio. È in mani sicure. Certamente questa è una storia di grande umanità. Abbiamo ricevuto diverse richieste per l’affido, di famiglie che vogliono prendersi cura di lei. A tutte abbiamo risposto che la decisione spetta alle autorità competenti”. Così il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, in merito alla bambina salvata dalla Trotamar III che ieri ha lasciato l’hotspot di Lampedusa, dopo esserne stata ospite.

“Però – prosegue – siamo contenti per questo abbraccio nei confronti di una bambina che ha vissuto un trauma che, probabilmente non dimenticherà mai più”, conclude Valastro.