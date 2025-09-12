Bimbo di 2 anni precipita dal balcone: è gravissimo

Trasferito al Gaslini con politrauma, è in condizioni disperate

Dramma ad Imperia, dove un bambino di due anni è precipitato dal balcone della propria abitazione. L’incidente è avvenuto in un appartamento situato in pieno centro cittadino, sotto gli occhi increduli di alcuni passanti che hanno fatto scattare immediatamente l’allarme.

Bimbo di 2 anni cade dal balcone, la corsa in ospedale

Il piccolo è stato subito soccorso dal padre, un cittadino di origine magrebina, che lo ha trasportato di corsa al pronto soccorso dell’ospedale locale. I medici, constatata la gravità delle ferite, hanno disposto il trasferimento urgente all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, struttura di riferimento nazionale per i casi più complessi.

Il piccolo ricoverato al Gaslini in prognosi riservata

Il bimbo è ricoverato in rianimazione ed è in condizioni disperate. Le lesioni riportate sono estremamente gravi: lesione al cranio, rottura della milza e ulteriori traumi che hanno richiesto cure specialistiche immediate. I medici parlano di condizioni critiche e la prognosi resta riservata.

Bimbo di 2 anni cade dal balcone, indagano i carabinieri

Parallelamente, i carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Saranno acquisite anche le immagini del circuito di videosorveglianza. I genitori sono già stati ascoltati dagli inquirenti, che stanno cercando di capire se – come sembra – si sia trattato di un tragico incidente.

Un punto focale dell’indagine riguarda la sorveglianza del bambino: chi lo stava seguendo in quel momento e come sia stato possibile che il piccolo si sia avvicinato al balcone senza essere notato.

Una comunità sotto shock

La notizia ha scosso la città di Imperia, dove la comunità segue con apprensione l’evolversi della situazione. Nel frattempo, i medici del Gaslini continuano a lottare per salvare la vita al piccolo.

