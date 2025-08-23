Ha sviluppato la Sindrome emolitico-uremica (Seu)

BELLUNO – Un bambino di un anno è stato ricoverato in ospedale, dopo essere arrivato in condizioni ritenute serie, per aver mangiato formaggi derivati dal latte crudo.

Il piccolo stava bene, ma dopo il consumo dei latticini ha sviluppato la Sindrome emolitico-uremica (Seu), malattia rara – ma sarebbe il terzo caso in zona nel giro di un anno – che rappresenta la causa più importante di insufficienza renale acuta nell’età pediatrica, in particolare nei primi anni di vita.

È scatenata da un’infezione dovuta a ceppi di Escherichia coli (Stec), batterio che produce la tossina Shiga e che si trova nell’intestino delle mucche.