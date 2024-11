Bimbo scivola dalle braccia della madre e cade dal quarto piano

È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione

Un bimbo di un anno e mezzo scivola dalle braccia della madre. E precipita da una finestra al quarto piano di un condominio. È accaduto giovedì pomeriggio in via Agucchi a Bologna. Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna: non risulterebbe in pericolo di vita. Lo riporta l’edizione bolognese de Il Resto del Carlino.

Il bimbo scivola dalle braccia della madre

In base a una prima ricostruzione della polizia, il bambino era in braccio alla mamma, incinta al sesto mese, che era alla finestra mentre stava parlando con alcune persone in strada. La giovane avrebbe accusato un malore e il piccolo è precipitato dalla finestra. Come riporta il quotidiano, è stata aperta una inchiesta su quanto accaduto per lesioni gravissime: al momento non risultano persone indagate.

Il piccolo le è scivolato dalle braccia ed è precipitato dal quarto piano, facendo un volo di circa 10 metri. La mamma, dopo essersi ripresa, è subito corsa dabbasso per tentare di soccorrere il figlio. Immediatamente è stata chiamata un’ambulanza che ha trasportato d’urgenza il bambino all’ospedale Maggiore dove è arrivato in gravi condizioni.

Il pm Anna Cecilia Maria Sessa, ha avviato un’indagine per lesioni gravissime, ma non ci sono indagati. Dalle prime ricostruzioni sembra si tratti di un tragico incidente. Il bimbo è vivo, in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione, e fuori pericolo, anche se non è chiaro se e quali conseguenze la caduta possa avere sulla sua salute.

Il miracolo sembra sia stato causato dal fatto di non aver sbattuto la testa sull’asfalto dopo la caduta, oltre al pronto intervento di uno dei vicini che ha praticato le prime manovre di rianimazione.