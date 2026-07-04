Andrea Pratelli: il Siciliano di Successo che Investe nella sua Terra

C’è un filo sottile ma tenace che lega il successo internazionale alle proprie origini. Per Andrea Pratelli, fondatore e CEO di R&V Group Ltd, quel filo conduce direttamente alla Sicilia, la terra in cui è cresciuto, che porta nel cuore e alla quale ha scelto di tornare, questa volta come imprenditore e investitore.

Da Palermo al Mondo: la Storia di Andrea Pratelli e R&V Group

Nato a Palermo nel 1980, ha trascorso anni in Inghilterra e in Spagna affinando discipline tanto diverse quanto complementari, dalla cucina al mondo del recruitment, in cui ha mosso i primi passi come junior recruiter presso Clark James Agency mentre studiava alla University of Lincoln.

Nel 2015 compie il passo decisivo: fonda R&V Group, costruendo dal nulla una realtà che oggi opera nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Italia e a Dubai, specializzata nel temporary recruitment, HGV drivers, operatori di magazzino, professionisti sanitari. Una crescita solida, alimentata non da grandi capitali iniziali ma da intelligenza imprenditoriale, reinvestimento costante e una visione chiara del futuro.

Il gruppo si è poi diversificato, immobili, investimenti, partecipazioni, ma c’è un progetto che Andrea sente più suo degli altri.

Don Pratelli Extra Virgin Olive Oil: l’Olio Extravergine Biologico Siciliano nel Mercato Internazionale

Sulle colline di Trabia, sulla costa tirrenica a pochi chilometri da Palermo, crescono ulivi centenari a 200 metri sul livello del mare. Sono questi gli ulivi da cui nasce il Don Pratelli Extra Virgin Olive Oil, il primo prodotto con marchio proprio di R&V Group, già disponibile nel mercato britannico e al Grand Arena Mall di Bucarest. Un olio extravergine biologico al 100%, dal sapore intenso e fruttato, con quel retrogusto piccante che solo un olio giovane di qualità può dare.

Non è solo un prodotto: è una dichiarazione d’intenti, a dimostrare che la Sicilia produce eccellenze che il mondo non conosce ancora abbastanza, e che c’è un mercato internazionale pronto ad accoglierle.

Ma il legame di Andrea con Trabia non si esaurisce nell’imprenditoria. Un esempio concreto è il suo sostegno all’ASD Città di Trabia Football Club, nata nell’aprile 2026 per iniziativa di un gruppo di padri di famiglia trabiesi uniti dalla passione per il calcio e dall’amore per il proprio territorio. Un progetto che ha subito trovato consenso nella comunità, con un obiettivo che va ben oltre il campo di gioco: offrire ai ragazzi del posto un ambiente sano e formativo, in cui lo sport sia prima di tutto uno strumento di educazione, crescita personale e inclusione.

Nel giugno 2026 Andrea ha scelto di entrare nell’associazione, affiancando i soci fondatori e condividendone integralmente finalità e valori, con la volontà di contribuire concretamente alla crescita del club e del territorio, mettendo a disposizione la propria esperienza, le proprie competenze e le proprie risorse. La presentazione del progetto verrà fatta il 12 luglio, a partire dalle ore 19.30 nel cuore della città di Trabia, alla quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e famosi personaggi del calcio nazionale. Per informazioni, si può scrivere a Info@cittaditrabiafc.it.

Altura Club di Palermo: la Presidenza e la Passione per il Mare Siciliano

Per Andrea, il mare, anima stessa della Sicilia, non è mai stato solo uno sfondo. È parte di quella Sicilia profonda che porta con sé ovunque vada, e che, negli ultimi anni, ha deciso di rimettere al centro della sua vita e dei suoi progetti.

È con questa convinzione che ha scelto di assumere la presidenza dell’Altura Club di Palermo, una delle realtà nautiche più radicate del territorio, situata lungo lo Scalo dell’Arenella, volta a promuovere e diffondere le discipline nautiche in tutte le loro forme. Ma l’Altura Club è soprattutto una comunità, un luogo di incontro in cui chi ama il mare trova un punto di riferimento e di socializzazione.

È questa, in fondo, la logica che guida tutto il percorso di Andrea Pratelli: costruire cose che durano, in posti che contano davvero. Non come investitore esterno che guarda da lontano, ma come parte attiva di una comunità che merita di essere valorizzata, conosciuta e raccontata al mondo.

Partecipa alla presentazione

L’ASD Città di Trabia Football Club verrà presentato ufficialmente il 12 luglio alle ore 19.30, nel cuore di Trabia. All’evento interverranno rappresentanti delle istituzioni e noti personaggi del calcio nazionale.

Per informazioni e contatti: Info@cittaditrabiafc.it