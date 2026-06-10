Blackout ad Aci Sant’Antonio e Valverde, sindaci pronti a denunciare

Disagi da un mese tra famiglie, imprese e soggetti fragili

ACI SANT’ANTONIO – Stacchi di energia elettrica continui, esasperanti e potenzialmente pericolosi stanno interessando da circa un mese i Comuni di Aci Sant’Antonio e Valverde, generando disagi diffusi tra cittadini e attività produttive.

Le segnalazioni dei residenti si sono moltiplicate nelle ultime settimane, con conseguenze che riguardano non solo le abitazioni private, ma anche il tessuto economico locale, in particolare la grande distribuzione, a causa di danni a impianti di refrigerazione e apparecchiature industriali.

Disagi anche per i lavoratori in smart working, che lamentano interruzioni della connessione e possibili danni alle strumentazioni, oltre a situazioni di particolare criticità per soggetti fragili, anziani e malati che dipendono da dispositivi elettrici sanitari.

A fronte della situazione, i sindaci Quintino Rocca e Domenico Caggegi hanno deciso di intervenire con una denuncia alle autorità competenti, chiedendo l’immediata individuazione della causa tecnica dei disservizi.

I primi cittadini sollecitano inoltre l’avvio urgente di interventi strutturali e risolutivi per garantire il ripristino della continuità dell’erogazione elettrica, insieme a un riscontro scritto che dettagli piano d’azione e tempistiche.

“Se non arriveranno risposte adeguate – fanno sapere i sindaci – porteremo avanti l’iter per la denuncia nelle sedi opportune”, con l’obiettivo di ottenere chiarimenti e soluzioni definitive al problema.