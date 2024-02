Blatte nel cibo di un asilo, Canzoneri (FdI): si faccia chiarezza

L'intervento della consigliera comunale che chiede un incontro all'assessore Tamajo

PALERMO – “Blatte nel cibo destinato ai bambini di una scuola dell’infanzia di Palermo. Si faccia chiarezza per la salute dei bimbi”. Lo ha dichiarato la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Germana Canzoneri in una nota che fa riferimento al caso sollevato dal deputato regionale Ismaele La Vardera. “A seguito del gravissimo episodio appreso, sul ritrovamento di blatte nel cibo destinato ai bambini della sezione infanzia, del plesso Carmelo Onorato dell’istituto comprensivo Lombardo Radice – si legge nel comunicato -, ho chiesto con urgenza che vengano convocati in quarta commissione Igiene e Sanità, il RUP e il DEC della Gara, nonché lo stesso assessore Tamajo. Dobbiamo fare luce su quanto accaduto in una scuola dell’infanzia del nostro comune, fatti di questo tipo non possono e non devono accadere. La salute e la sicurezza dei nostri piccoli deve essere messo al primo posto”.