Blackout, Giambona (Pd): “Rete elettrica al collasso in Sicilia”

La nota

“Migliaia di famiglie e imprese siciliane stanno vivendo giornate insostenibili. Nel pieno dell’emergenza incendi e di un’ondata di calore ormai sempre più intensa, decine di migliaia di cittadini, solo nel Palermitano, sono rimasti senza energia elettrica anche per oltre 24 ore. Una situazione gravissima che ieri ho denunciato in Aula all’assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni, chiedendo risposte immediate e interventi concreti”.

Lo afferma Mario Giambona, vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana, intervenendo sulla grave emergenza dei blackout che in questi giorni sta interessando numerosi territori dell’Isola.

“Quello che sta accadendo – prosegue Giambona – dimostra con tutta evidenza che la rete elettrica siciliana non è più in grado di sostenere il carico energetico imposto da estati sempre più torride. Le avvisaglie c’erano già state lo scorso anno e avevamo denunciato la necessità di intervenire per tempo, ma il centrodestra ha scelto di non ascoltare. Oggi paghiamo il prezzo di quella inerzia: blackout diffusi, migliaia di segnalazioni da ogni parte della Sicilia, interi quartieri senza corrente e un sistema che riesce a rispondere soltanto con interventi tampone, attraverso l’impiego di centinaia di generatori che, però, non risolvono il problema”.

L’esponente regionale dei dem sottolinea che “il Governo Schifani continua a rincorrere le emergenze invece di prevenirle. I cambiamenti climatici non sono più un evento eccezionale, ma una condizione strutturale che impone una programmazione seria e investimenti sulle infrastrutture energetiche. Oggi, invece, ci troviamo con una Regione incapace di garantire un servizio essenziale, con ripercussioni pesantissime non solo sulle famiglie e sulle imprese, ma soprattutto sulle persone più fragili. Penso agli anziani, ai disabili e a quanti dipendono dall’energia elettrica per utilizzare apparecchiature indispensabili o semplicemente per affrontare temperature che hanno ormai raggiunto livelli estremi. È una condizione che non può essere accettata in una regione europea”.

Il vicepresidente del gruppo parlamentare del PD all’ARS annuncia infine la presentazione di un’interrogazione parlamentare. “Chiederò al Governo regionale di attivarsi immediatamente nei confronti dei gestori competenti affinché venga predisposto un piano straordinario di ammodernamento e potenziamento della rete elettrica siciliana. Quella che stiamo vivendo è una situazione da terzo mondo, che mortifica cittadini e imprese e dimostra il fallimento della programmazione del centrodestra. La Sicilia ha bisogno di infrastrutture moderne e resilienti, capaci di reggere gli effetti dei cambiamenti climatici. Non possiamo continuare ad arrivare impreparati ogni estate e trasformare un’emergenza annunciata nella normalità”.