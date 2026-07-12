 Viaggiavano in treno con sacchi pieni di ferro e rame: 3 denunciati
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Bloccati in treno con sacchi pieni di ferro e rame: 3 denunciati

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Intervento della Polfer alla stazione centrale di Palermo
PALERMO
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PALERMO – Agenti della polizia ferroviaria di Palermo, hanno indagato in stato di libertà 3 persone, due italiani ed un albanese, per il reato di ricettazione.

In particolare, il capotreno di un convoglio regionale diretto a Palermo, ha allertato la Centrale Operativa della Polfer perché alla stazione di Cerda erano saliti tre passeggeri con dei bagagli particolari: sacchi pieni di materiale ferroso. 

Tra i passeggeri del convoglio vi era però anche un agente della Polfer libero dal servizio che, informato dalla Centrale Operativa, all’arrivo del treno a destinazione, ha seguito i tre che si erano incamminati nelle vie limitrofe alla stazione di Palermo Centrale, bloccandoli con l’aiuto di altri poliziotti della polizia ferroviaria e di personale di Fs Security.

I tre, tutti pregiudicati con precedenti specifici, non hanno fornito una valida spiegazione circa il materiale ferroso trasportato in 4 sacchi, tra cui anche cavi di rame di diversa sezione e metraggio. Pertanto, sono stati denunciati per il reato di ricettazione mentre il materiale ferroso è stato sequestrato.

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