Bollettino Covid Italia, crescono le morti ma 55 sono di giorni passati

Tutti i dati sulla pandemia

Sono 57.890 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 59.749. Crescono le morti che oggi sono 320 mentre ieri quando erano state 278).

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore sono 538.131. Ieri erano stati 555.080. Il tasso di positività è al 10,7%, stabile rispetto a ieri. Sono invece 1.037 i pazienti in terapia intensiva, 36 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 71. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.562, ovvero 565 in meno rispetto a ieri.

Crescono le morti ma delle 320 vittime registrate nelle ultime 24 ore, 55 fanno riferimento ai giorni passati. Sono 12.265.343 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.480.113, in calo di 70.297 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 151.962. I dimessi ed i guariti sono 10.633.268, con un aumento di 129.888 rispetto a ieri.

L’analisi dell’Istituto di Nazionale di Fisica Nucleare

L’indice di contagio Rt è sceso a 0,7 e dal 7 febbraio il tasso di positività si sta mantenendo stabile intorno al 10%: sono segnali positivi sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia, che si sommano al fatto che tutti gli indicatori sono in decrescita. Lo ha detto all’ANSA il fisico Daniele Pedrini, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e coordinatore del sito CovidStat.

“Decisamente nelle ultime settimane si osserva un trend in decrescita di tutti gli indicatori e questo lascia sperare che si stia cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel, ma – ha rilevato Pedrini – non va dimenticato che il numero dei casi è ancora molto alto”.

E’ positiva anche l’evoluzione del grafico dei decessi, ha detto ancora Pedrini, nella quale “si comincia a vedere un trend di discesa”. Si osserva un “netto calo” anche nella curva dei positivi, come quelle dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. “Finora tutto bene, quindi. Ovviamente – ha aggiunto – la speranza è che non arrivino elementi nuovi”.

CONTINUA A LEGGERE LIVE SICILIA.