Bolognetta, legalità a scuola con il progetto ‘Rino Greco’

Il 28 marzo all'Istituto comprensivo 'Mario Francese'

2' DI LETTURA

PALERMO – Il 28 marzo alle 9:30 presso la sede di Bolognetta dell’Istituto Comprensivo “Mario Francese”, alla presenza della Dirigente Maria Concetta Buttiglieri, si apriranno i lavori della prima edizione del progetto“ RINO GRECO vivere la legalità ieri, oggi, domani”. Il progetto mira a continuare il percorso intrapreso e portato avanti per più di dieci anni dal Dott. Rino Greco ex sindaco di Bolognetta, funzionario dell’Agenzia delle Entrate e fondatore nel 1978 della Pro-Loco locale, una delle prime del territorio della provincia di Palermo. Il progetto portato avanti dal dott. Rino Greco era rivolto ai ragazzi delle terze classi della scuola secondaria di primo grado e prevedeva 30 ore complessive di lezione in ogni classe nelle materie di Diritto Tributario , Diritto Costituzionale , Diritto Civile.

Il progetto culminava con l’elezione del “Sindaco dei Ragazzi” che diventava punto di riferimento per le consequenziali attività proposte. A quasi due anni dalla scomparsa del Dott. Rino Greco, La Pro-Loco di Bolognetta presieduta da Attilio Savoncelli, al fine di rendere omaggio al suo fondatore nonché ad uno degli amministratori più rappresentativi del territorio di Bolognetta , ha proposto il progetto “RINO GRECO vivere la legalità ieri ,oggi e domani” all’istituto scolastico locale. Il progetto patrocinato dalla famiglia è stato approvato dal Collegio dei docenti. Le attività poste in essere mirano a promuovere la cultura della legalità nella scuola con la consapevolezza che questo significa educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori di legalità che stanno alla base della convivenza civile.

Il progetto è stato coordinato dalla referente alla legalità prof.ssa Patrizia Sorbo , dal fiduciario di plesso prof. Salvatore Lupica Spagnolo e dai docenti della scuola. Il 28 marzo p.v. i ragazzi incontreranno il Presidente della Commissione Antimafia della Regione Siciliana Antonello Cracolici che illustrerà agli alunni in maniera semplice i compiti svolti dalla Commissione. A seguire, gli alunni incontreranno la scrittrice Francesca La Mantia, autrice del libro “La mia corsa”(La mafia narrata ai bambini) edito da Gribaudo- Feltrinelli (2021). Un libro che con delicatezza e incisività narra ai più piccoli della Palermo degli anni ’80, delle guerre di mafia e del coraggio di magistrati come Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e di tanti poliziotti che hanno sacrificato la loro vita nel contrasto alla mafia.

Inoltre, il Baby Consiglio e la prof.ssa Rosa D’Aversa, docente di educazione fisica, daranno il via al torneo di pallavolo “Dott. Rino Greco” che vedrà gli alunni disputare, in questa occasione, la prima partita. Una mattinata di impegno e di educazione alla legalità, per stimolare la coscienza critica dei più giovani e allenarli alla corsa verso un futuro migliore. Le attività del progetto“ RINO GRECO vivere la legalità ieri, oggi, domani” culmineranno in un vernissage, curato dal prof. Mario Anzalone, previsto per i primi di giugno presso i locali della scuola secondaria di primo grado di Bolognetta.